Законопроект о негосударственной экспертизе планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию

Подготовка законопроекта, который должен урегулировать негосударственную экспертную деятельность в РФ, началась в Госдуме. Инициативу планируют внести на рассмотрение нижней палаты в осеннюю сессию, сообщили «Известиям» разработчики проекта.

По словам вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, граждане теряются при поиске экспертов-профессионалов.

«Нам задают простой вопрос: «Где в случае возникновения спора найти профессионального эксперта?» На государственных порталах вы такую информацию не найдете. Экспертная деятельность не лицензируется. Закон не регулирует оценку квалификации экспертов. Отсюда частые ошибки и затягивание судебных процессов», — отметил Даванков.

Для решения проблемы парламентарий предложил создать рабочую группу в Госдуме.

«Вместе мы можем сделать две вещи. Создать информационный портал с проверенной информацией о тех, кто занимается экспертизой в строительстве. И подготовить законопроект о негосударственной экспертизе, который закроет этот пробел и позволит людям спокойно работать», — подчеркнул Даванков.

Отсутствие профильного закона серьезно сказывается и на качестве экспертизы в сфере строительства, считает член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Зачастую непрофессиональные «эксперты» совершают ошибки, в том числе в заключениях по строительству и качеству строительных материалов, и это наносит ущерб всем участникам рынка. Экспертов сейчас вообще мало, а хороших — еще меньше. Наша задача разработать законопроект, направленный на контроль и повышение их квалификации. В результате такой работы количество ошибок в экспертизах, затрагивающих в том числе строительную отрасль, сократится, ведь к работе будут допущены только профессионалы. Это выгодно всем», — прокомментировал Колунов.

В мае 2023 года Минстрой России не стал поддерживать предложение Российского союза строителей обязать россиян подготавливать проектную документацию при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Объяснялось, что подготовка градостроительной документации для обычного гражданина самостоятельно является сложной задачей, как правило, требующей прибегать к помощи специалистов, что приводит к увеличению расходов.