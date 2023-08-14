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Законопроект о негосударственной экспертизе планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подготовка законопроекта, который должен урегулировать негосударственную экспертную деятельность в РФ, началась в Госдуме. Инициативу планируют внести на рассмотрение нижней палаты в осеннюю сессию, сообщили «Известиям» разработчики проекта.

По словам вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, граждане теряются при поиске экспертов-профессионалов.

«Нам задают простой вопрос: «Где в случае возникновения спора найти профессионального эксперта?» На государственных порталах вы такую информацию не найдете. Экспертная деятельность не лицензируется. Закон не регулирует оценку квалификации экспертов. Отсюда частые ошибки и затягивание судебных процессов», — отметил Даванков.

Для решения проблемы парламентарий предложил создать рабочую группу в Госдуме.

«Вместе мы можем сделать две вещи. Создать информационный портал с проверенной информацией о тех, кто занимается экспертизой в строительстве. И подготовить законопроект о негосударственной экспертизе, который закроет этот пробел и позволит людям спокойно работать», — подчеркнул Даванков.

Отсутствие профильного закона серьезно сказывается и на качестве экспертизы в сфере строительства, считает член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Зачастую непрофессиональные «эксперты» совершают ошибки, в том числе в заключениях по строительству и качеству строительных материалов, и это наносит ущерб всем участникам рынка. Экспертов сейчас вообще мало, а хороших — еще меньше. Наша задача разработать законопроект, направленный на контроль и повышение их квалификации. В результате такой работы количество ошибок в экспертизах, затрагивающих в том числе строительную отрасль, сократится, ведь к работе будут допущены только профессионалы. Это выгодно всем», — прокомментировал Колунов.

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