Гладков назвал атаку БПЛА предварительной причиной ЧП в Белгороде

По предварительной версии, повреждения жилого дома в Белгороде получены в результате атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, который оперативно выехал на место.

«ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1, после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж», — написал он в своем Telegram-канале.

Как передала с места событий корреспондент «Известий» Ксения Солдатова, территория в районе места повреждения оцеплена. Граждан за них не пропускают.

Ранее вечером в воскресенье местные жители сообщили о хлопке, произошедшем в районе улицы Есенина в Белгороде. На кадрах, распространенных в соцсетях, предположительно, запечатлен поврежденный фасад многоэтажного дома.

Пострадавших в результате ЧП нет.