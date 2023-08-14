Жемчужины Нила: потерянный альбом Янга и сентиментальные рэперы

Оливия Родриго мокнет под дождем ради бывшего, Нил Янг публикует раритет 1970-х, а звезды мюзикла перепевают песни группы «Секрет». Случайно или нет, почти все фигуранты нашей подборки ностальгируют по прошлому, будь то 20-летняя любимица зумеров или 77-летний ветеран фолк-рока. Впрочем, если на выходе мы получаем хорошую музыку, то почему бы и нет? «Известия» оценили самые громкие новинки недели.

DJ Khaled feat. Future, Lil Baby & Lil Uzi Vert — Supposed To Be Loved

Рэп-релизы прошлой недели, конечно, не затмить — тем более Трэвис Скотт продолжает доминировать в информационном пространстве, теперь уже благодаря новости о дуэте с Канье Уэстом в Риме. Но — это не единственная громкая хип-хоп-коллаборация последних дней. DJ Khaled анонсировал будущий альбом (удержав, правда, в тайне дату релиза) и выпустил первый сингл, на котором собрал внушительный ансамбль звезд: мастодонта решили поддержать более молодые коллеги Future, Lil Baby и Lil Uzi Vert. И получился в меру зажигательный, в меру расслабленный летний трек, где энергичная читка контрастирует беззаботному фанковому сопровождению. Пожалуй, композиция могла бы показаться несколько однообразной, но как раз благодаря чередованию голосов DJ Khaled добивается индивидуальной окраски каждого куплета, и песня не успевает наскучить. Что же касается содержания, здесь всё стандартно: любовь, секс, роскошная жизнь. Интересно лишь то, что рэпер не боится показаться сентиментальным: раз за разом он повторяет строчку «Я постараюсь любить тебя так, как ты должна быть любима». Трогательно.

Olivia Rodrigo — Bad Idea Right?

Второй клип подряд Оливия Родриго подвергает себя физическим испытаниям. На этот раз девушка сбегает с вечеринки, чтобы вернуться к бывшему, попадает по пути под дождь, трясется в открытом кузове грузовика и затем в автобусе, где ее обливают колой, а в итоге переживает взрыв в доме экс-бойфренда.

Метафоры предельно понятны, да и в песне всё проговаривается прямым текстом. «Плохая идея, не так ли?» — произносят все встретившиеся Оливии на этом непростом пути. Но подростковый поп и не должен быть слишком загадочным или сложным. Напротив, звезде лучше общаться на одном языке со своей аудиторией. И 20-летняя Родриго, вот уже третий год эксплуатирующая имидж тинейджера-старшеклассницы, понимает это как никто.

Отсюда, наверное, и феноменальный успех ее песен, начиная с drivers licence. Вроде ничего особенного, и вокал обычный, и музыка шаблонная, зато попадание в цель, то есть в чувства аудитории, стопроцентное. Теперь Оливия заигрывает с рэпом (все куплеты — читка) и делает самый банальный поп-роковый припев, но трек прочно застревает в памяти и вдобавок психологически точно отражает переживания подростка, бодрящегося, но втайне мечтающего вернуться в отношения.

Neil Young — Chrome Dreams

Нил Янг продолжает с увлечением перетряхивать свои архивы и извлекать из них одну за другой невыпущенные записи. Год назад он порадовал поклонников забракованным в начале нулевых альбомом Toast, который в свое время оказался в корзине вовсе не из-за качества, а потому, что для Янга, переживавшего развод с женой, он был слишком личным и грустным. Теперь пришло время для раритета куда более старого, середины 1970-х. Chrome Dreams должен был выйти в 1977-м, но в итоге оказался разобран на отдельные композиции, которые Янг исполнял на живых выступлениях и включал в будущие студийные релизы — как в оригинальном, так и в переработанном виде.

Как следствие, у поклонников артиста при прослушивании будет постоянное ощущение дежавю. Chrome Dreams это касается в большей степени, чем Toast, где все-таки остался совершенно неизвестный материал. Однако несколько композиций с новой пластинки звучат существенно иначе, чем в знакомых нам версиях, а замечательная баллада Stringman и вовсе дана в концертном варианте, с турне 1976 года.

В целом же это яркий образец творчества молодого Нила Янга, когда его звучание было куда более камерным, простым, фолковым, чем потом, во времена расцвета Crazy Horse и моды на гранж.

Саундтрек мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

На онлайн-платформах появился саундтрек одного из самых успешных отечественных мюзиклов последних лет. «Ничего не бойся, я с тобой» сюжетно и идейно перекликается со «Стилягами», но если киноработа Валерия Тодоровского базировалась на русском роке 1980-х, то создатели постановки для Театра МДМ сделали ставку на песни группы «Секрет», разумеется, переаранжированные под сценические нужды. Судя по реакции публики, а спектакль шел ежедневно, получилось убедительно. И вполне логично, что после успешного театрального сезона было решено выпустить саундтрек.

В сборник вошли все 20 номеров, которые звучат в постановке. Причем почти все они начинаются с диалогов, только затем переходящих в пение. Этот прием может оттолкнуть тех, кто не смотрел спектакль. Ведь по разговорным фрагментам перипетии сюжета всё равно не понять, а время они занимают. Но зато зрители, успевшие сходить на шоу, смогут снова окунуться в атмосферу «Ничего не бойся, я с тобой» и вспомнить любимые эпизоды. А вот к самой музыке вопросов нет: хиты «Секрета» перепеты на вполне себе бродвейском уровне и в соответствующей стилистике, но при этом сохраняют «аутентичные» черты и дарят мощный ностальгический заряд заставшим ту эпоху.

Елка — «Прыгну со скалы»

Вторая часть саундтрека сериала «Король и Шут», быть может, и не вызвала бы особого интереса — тем более ажиотаж вокруг группы и Михаила Горшенева уже поднадоел. Но наряду с треками, исполненными братом Горшка Алексеем, здесь есть совершенно неожиданная кавер-версия «Прыгну со скалы» в исполнении Елки.

Сам факт, что Елка поет «Короля и Шута», интригует. Но, как оказалось, решение это перспективно не только в плане пиара, но и в музыкальном тоже. Мрачный рок-гимн исполнительница хита «Прованс» превращает в нежнейшую балладу. Никаких гитар, никаких ударных — только меланхоличное фортепиано. И над ним парит хрупкий, проникающий в самую душу голос певицы. Вместо первобытной мощи Андрея Князева в оригинальном варианте — уязвимость, потерянность и нежность. Поклонники панка, конечно, будут шокированы и могут справедливо возмутиться. Но не это ли лучшее свидетельство, что песня действительно прекрасная, если от такой радикальной переработки она вовсе не теряет своей внутренней силы и мелодической красоты?

Afterdark

Благотворительные релизы нечасто бывают действительно интересными в музыкальном плане. Afterdark, записанный и распространяющийся в пользу Фонда Хабенского, — исключение. Сборник объединил российских инди-исполнителей, специально для него создавших песни, которые так или иначе связаны с тематикой фонда — борьбой с детской онкологией — и призваны стать чем-то вроде сеанса психотерапии.

Продюсером выступил композитор и певец Tim Aminov. Создатели других номеров — Павел Додонов, Маугли, Никита Каменский и Сюзанна, Нотэбёрд, «ЩЕНКИ» и «АНДРЕГРАУНД». И важно, что при всех стилевых различиях, а здесь нашлось место и рэпу, и эмбиенту, и панку, и року, треки выстраиваются в единую драматургическую линию: от трагизма осознания болезни и борьбы с болью через преодоление и к жизнеутверждающему финалу, символизирующему выздоровление. И хотя слушать поначалу это непросто, мрачные биты и тягучие электронные гармонии «вынимают душу», стоит отметить, что откровенным слезовыжимательством авторы не занимаются. В конце концов это просто хорошие, небанальные, талантливо сделанные песни, которые можно воспринять как универсальную вдохновляющую метафору.

Плейлист «Известий»

В наш плейлист мы взяли упомянутые в обзоре песни российских исполнителей, а также умиротворяющий джазовый трек с нового альбома группы 321Jazz, добавив титульную композицию с нового альбома казахского исполнителя Darkhan Juzz.