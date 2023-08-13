Синоптик предупредил о новом пике жары в Москве

Температурный взрыв произойдет в Центральной России, в регионе установится жаркая погода, не характерная для августа. Об этом 13 августа написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что последний месяц лета должен быть наиболее прохладным в сезоне, но превышение среднемесячной температуры уже составляет 3,6 градуса.

«И предстоящая неделя, несмотря на нежаркие и дождливые выходные, порадует жителей региона летним солнцем, и принесет очередной температурный взрыв», — отметил специалист.

Начало недели в Москве будет неустойчивым, местами ожидаются дожди, а температура днем останется в рамках климатической нормы и составит +19…+24.



Со вторника инициатива перейдет к антициклону, в среду характер метеоусловий сохранится.

«К концу рабочей недели жара усилится, и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты: в четверг, в условиях солнечной и сухой погоды, после полудня воздух прогреется до +25…+30, а в пятницу – до +27…+32», — добавил Тишковец.

Он заключил, что из-за жаркой погоды продолжится купальный сезон, температура воды составляет +22 градуса.

Ранее в августе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение «египетских ночей» в Москве. Их обуславливают воздушные массы из Египта. «Египетские ночи» характеризуются жарой и почти полной безветренностью.