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Российские штурмовики захватили два опорпункта ВСУ на купянском направлении

МО: штурмовики РФ овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении
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Фото: Министерство обороны РФ
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Штурмовые группы ВС РФ захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, о чем 13 августа сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», — доложил он.

Зыбинский добавил, что при попытке восстановить утраченные позиции противник провел две контратаки силами подразделений 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригад на российские позиции в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка. Все контратаки российские войска успешно отразили. Потери противника — до взвода живой силы.

Кроме этого, тяжелыми огнеметными системами российские военные нанесли удар по опорному пункту подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка.

«Разведывательно-ударное отделение барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожило самоходную артиллерийскую установку польского производства Crab в районе балки Шевцов Яр», — указал офицер.

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12 августа Зыбинский рассказывал о том, как российские силы за сутки отразили семь атак украинских боевиков на купянском направлении. Еще три атаки ВСУ попытались осуществить в районе Новоселовского, но понесли очередное поражение.

10 августа на купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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