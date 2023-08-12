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Российские силы отразили семь атак ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы за минувшие сутки отразили семь атак украинских боевиков на купянском направлении. Об этом сообщил в субботу, 12 августа, начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

Так,14-я и 41-я отдельные механизированные бригады и 25-я отдельная воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины попытались четыре раза контратаковать позиции российских войск в районе Синьковки и урочища Маньковка.

«Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы», — подчеркнул Зыбинский в беседе с «РИА Новости».

Еще три атаки ВСУ попытались осуществить в районе Новоселовского (Сватовский район Луганской Народной Республики). Там артиллерия российской группировки нанесла огневое поражение противнику, потери его составили до взвода живой силы.

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Ранее в этот день сообщалось, что группировка сил «Восток» при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожила пункты управления беспилотной авиации ВСУ в Запорожской области. Кроме того, авиацией ВС РФ были поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.

Помимо этого, 10 августа стало известно, что на купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Отмечалось, что за сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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