Реклама
Прямой эфир
Армия
Крючков сообщил о сработавших в районах Крыма системах ПВО
Мир
Посол Антонов заявил о безрезультативности новых санкций США против РФ
Экономика
Росстат оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,9%
Мир
Глава офиса Зеленского заявил о начале переговоров с Лондоном о гарантиях безопасности
Армия
Артиллерист-разведчик выявил огневые точки противника и помог сорвать его контратаку
Мир
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине и в следующем году
Мир
Штаб Трампа раскритиковал минюст за назначение спецсоветника по делу Хантера Байдена
Мир
В США заявили о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16
Мир
WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США поставлять оружие Киеву
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +25 градусов 12 августа
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о трагедии с подростком на охоте в Югре
Общество
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
Сюжет:

Военные группировки «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА противника

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группировка сил «Восток» при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожила пункты управления беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 12 августа рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Применением ударных БПЛА уничтожены пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районах [населенных пунктов] Марфополь и Червоное», — сказал он.

По словам Чехова, к северу от Константиновки артиллерия группировки смогли уничтожить вражеский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» и скопление живой силы противника к северо-западу от Никольского. Дрон самолетного типа «Лелека» был уничтожен расчетами российских ЗРК «Тор» и «Оса».

Авиацией ВС РФ были поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.

Заштурмило: российская армия продолжает истощать резервы ВФУ
Противник растрачивает свои силы в безуспешных атаках под Артемовском

Ранее, 11 августа, сообщалось, что российские силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожья.

10 августа Конашенков рассказал, что на купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Он отметил, что за сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023