Группировка сил «Восток» при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожила пункты управления беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 12 августа рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Применением ударных БПЛА уничтожены пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районах [населенных пунктов] Марфополь и Червоное», — сказал он.

По словам Чехова, к северу от Константиновки артиллерия группировки смогли уничтожить вражеский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» и скопление живой силы противника к северо-западу от Никольского. Дрон самолетного типа «Лелека» был уничтожен расчетами российских ЗРК «Тор» и «Оса».

Авиацией ВС РФ были поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что российские силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожья.

10 августа Конашенков рассказал, что на купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Он отметил, что за сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.