Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе поискового сервиса Google

Роскомнадзор (РКН) прокомментировал ситуацию со сбоем в работе поисковика Google 12 августа, заверив, что никакие иностранные поисковые сервисы в РФ не блокируются.

«Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — ответили в РКН на запрос «Интерфакса».

Там также порекомендовали «пользоваться отечественными сервисами» во избежание накладок и сбоев в работе.

Ранее в субботу пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Казани пожаловались на сбои в работе поисковой системы Google. При этом днем ранее СМИ сообщали, как Google начала блокировать сервисы Google Workspace для российских организаций под санкциями.