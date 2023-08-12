Пользователи Google в России пожаловались на сбои в работе поисковика
Сбои в работе поисковой системы Google наблюдаются 12 августа в России. Проблему зафиксировал детектор сбоев Downradar.
Чаще всего неполадки фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
По данным сайта, 55% пользователей сообщали об общих проблемах в работе Google, 35% пользователей отмечали проблемы в работе сайта, 5% заявили о трудностях со входом в систему.
Днем ранее СМИ сообщали, что американская компания Google начала блокировать сервисы Google Workspace для российских организаций, находящихся под санкциями.
До этого, 19 июля, глобальный сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). О проблемах с доступом сообщали пользователи из США, Италии, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и России.