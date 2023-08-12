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Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили боевиков ВСУ на белогоровском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллеристы 7-й бригады группировки «Юг» ВС РФ ликвидировали украинских боевиков и их технику в Луганской Народной Республике (ЛНР) на белогоровском направлении. «Известия» в субботу, 12 августа, получили кадры, на которых зафиксирован момент проведения атаки.

Видеозапись работы военных РФ велась с коптера. На кадрах видно, как российские войска устранили позицию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), скрывавшихся в заброшенном здании на окраине одного из населенных пунктов. Следующие выстрелы направлены уже против противников, которые замаскировались в лесу.

Далее на видеозаписи можно увидеть, как бронированный автомобиль ВСУ движется по открытой местности. Один точный выстрел российских солдат — и машина противника объята пламенем.

Также на видеозаписи присутствуют кадры уничтожения еще нескольких позиций украинских войск, замаскированных в лесополосе.

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Ранее, 8 августа, в распоряжении «Известий» оказалось видео уничтожения опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении разведкой 9-й бригады ВС РФ. На записи виден момент обнаружения опорного пункта ВСУ. Далее можно увидеть кадры уничтожения объекта.

В тот же день сообщалось, что на краснолиманском направлении экипаж ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожил боевую машину пехоты ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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