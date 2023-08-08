ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Разведка 9-й бригады обнаружила и уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Видео работы есть в распоряжении «Известий».



Сообщается, что при помощи плотного огня артиллерии техника и личный состав противника были устранены.

На записи виден момент обнаружения опорного пункта ВСУ. Далее можно увидеть кадры уничтожения объекта.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что на краснолиманском направлении экипаж ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожил боевую машину пехоты ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.



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