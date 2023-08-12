Дубль Роналду принес клубу «Аль-Наср» Кубок арабских чемпионов

Кубок арабских чемпионов стал первым трофеем нового нападающего и капитана саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Матч в Эр-Рияде 12 августа против соперников из «Аль-Хиляля» завершился со счетом 2:1, причем победители играли в меньшинстве.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Единственный гол за «Аль-Хиляль» на 51-й минуте забил нападающий Микаэль с передачи бывшего игрока санкт-петербургского «Зенита» Малкома.

Первый гол у победителей Роналду забил на 74-й минуте, причем с 71-й команда играла в меньшинстве: Абдулела Аль-Амри получил красную карточку. На 98-й минуте, в дополнительное время матча, Роналду отправил в ворота соперников второй, победный гол, сообщил «Спорт-Экспресс».

Болельщики заметили, что Роналду, сделав команду победителем турнира, привычно перекрестился, а в Саудовской Аравии публичная демонстрация христианских жестов запрещена на законодательном уровне. Нарушителя могут арестовать. Впрочем, звезда футбола нарушил этот закон и в ходе матча Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шортой».

Велика вероятность, что иностранца простят, так как «Аль-Наср» впервые выиграл Кубок арабских чемпионов. Соперник команды — «Аль-Хиляль» — завоевывал футбольный трофей дважды.

18 июля товарищеский матч между испанским клубом «Сельта» и саудовским клубом «Аль-Наср» завершился поражением вторых. Не помогло даже присутствие португальского форварда Криштиану Роналду.

В этот же день Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол. По его словам, дверь полностью закрыта, так как европейский футбол сильно потерял в качестве.