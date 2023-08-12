Бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что иностранцы массово бегут из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал 12 августа в своем YouTube-канале.

«Иностранные наемники <..> сейчас в большинстве своем уже уехали. <..> Наверное, остались только поляки», — подчеркнул он.

ВСУ несут большие потери из-за неэффективной работы командования, добавил он.

Эвакуация тяжелораненых солдат нередко не проводится, что вынуждает командиров ВСУ сдаваться, чтобы сохранить жизни сослуживцев, указал он, отмечает «Газета.Ru».

Макгрегор добавил, что украинские боевики осознают, что ВС РФ к пленным относятся хорошо. Он резюмировал, что из-за отсутствия реальной цели и большого количества жертв военные ВСУ всё чаще разочаровываются в необходимости сражаться.

В начале августа колумбийские военные, занимающиеся обучением боевиков ВСУ, пожаловались на избиения и унижения со стороны сотрудников Главного управления разведки минобороны (ГУР) Украины.

В середине июля в эфире телеканала ABC News австралийский наемник, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, пожаловался на произвол со стороны украинских командиров. Австралиец добавил, что некоторым иностранным боевикам вообще не платят за их службу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.