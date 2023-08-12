Мужчину застрелили в ночном клубе Каменска-Уральского

В ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском Свердловской области застрелили мужчину, об этом 12 августа сообщило сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, конфликт произошел накануне между тремя мужчинами. Сначала произошла словесная перепалка, затем в туалете клуба произошла драка.

Мужчине выстрелили три раза в голову, он погиб на месте.

Полицейские установили личности двух нападавших и объявили их в розыск. По данным сообщества, в ночном клубе застрелен бывший сотрудник полиции.

Накануне в Новороссийске произошла перестрелка, в результате были ранены четыре человека, один из которых скончался. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.