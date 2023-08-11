В результате перестрелки в Новороссийске скончался один человек

В Новороссийске произошла перестрелка, в результате которой были ранены четыре человека, один из которых скончался. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу, 11 августа.

Инцидент произошел в ночь на 9 августа на улице Мира в селе Васильевка Новороссийска. Тогда между двумя группами мужчин произошел конфликт, закончившийся стрельбой.

В результате один из мужчин был ранен в голову. Он был доставлен в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, спустя два дня скончался. Еще трое пострадавших в ходе конфликта были госпитализированы с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

«Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела о конфликте между группами мужчин, в результате которого один человек погиб», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе, по делу об убийстве уже задержан 21-летний мужчина. Кроме того, задержаны еще два участника конфликта, подозреваемые в хулиганстве. Следователи продолжают выяснять мотивы, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 7 августа, во Всеволожском районе Ленинградской области во время дорожного конфликта мужчина открыл огонь из перцового пистолета в сторону незнакомого человека. Расследование началось после обращения в полицию жены пострадавшего.