Конфликт на дороге в Ленобласти закончился выстрелом из пистолета
Во Всеволожском районе Ленинградской области во время дорожного конфликта мужчина открыл огонь из перцового пистолета в сторону незнакомого человека. Об этом 8 августа сообщил источник «Известий».
Потасовка произошла вечером 7 августа. Расследование началось после обращения в полицию жены пострадавшего.
«Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в ходе автоконфликта один из водителей выстрелил в другого из перцового пистолета, после чего хулиган скрылся», — сообщил собеседник.
Сразу спустя несколько часов после происшествия был найден подозреваемый. Мужчина обвиняется по статье «Мелкое хулиганство». Полицейские решают вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.
Ранее, 4 августа, в Москве сообщалось о ДТП со стрельбой. Между двумя водителями произошел конфликт после аварии. Один из них достал травматическое оружие и открыл стрельбу в сторону другого. Стало известно, что пострадавший получил ранение в грудь.