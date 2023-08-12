«Движение первых» провело открытые уроки безопасной езды на самокатах в Москве

Активисты РДДМ «Движение первых» и «Юных инспекторов движения» организовали в парке Горького в Москве занятия по правильной и безопасной езде на самокатах. Уроки на открытом воздухе прошли в субботу, 12 августа.

В рамках мероприятия москвичи и гости столицы смогли узнать о таком виде городского транспорта, как самокаты, а также научиться правильно на них передвигаться. Кроме того, участникам мероприятия рассказали правила оказания первой помощи пострадавшим во время ДТП с его участием.

«Для того чтобы ребенок ознакомился с правилами движения, попробовал езду на электросамокатах и узнал для себя что-то новое, так как все-таки это движение может создавать опасность для пешеходов», — объяснила одна из гостей мотив посещения мероприятия.

Помимо практических занятий по управлению электросамокатом в программу вошли и тематические игры.

Ранее, 7 августа, стало известно, что обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров предложили ввести в России. Инициативу выдвинул директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Также 2 августа сообщалось, что за превышение скорости при вождении электросамоката, велосипеда и других средств индивидуальной мобильности могут начать наказывать штрафом до 5 тыс. рублей. Ожидается, что соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы.