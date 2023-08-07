Курсы вождения электросамокатов для курьеров предложили ввести в России

Обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров предложили ввести в России. Автором инициативы выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева имеется в распоряжении RT.

В своем обращении политолог отметил, что инциденты с участием курьеров служб доставки и пешеходов возникают нередко, а многие водители СИМ отличаются манерой вождения, вызывающей у рядовых граждан возмущение.

По словам Орлова, несмотря на то что использование СИМ для курьеров является профессиональной необходимостью, окружающим неизвестно, насколько эти люди умеют управлять этими средствами передвижения, осознают возможные последствия дорожных происшествий и знают правовые нормы их эксплуатации, отмечает телеканал «Звезда».

В этой связи Орлов попросил главу Минтранса оценить целесообразность введения обязательных курсов практической эксплуатации СИМ и теоретической правовой информации относительно соблюдения правил движения для лиц, которые претендуют на должность курьера служб доставки с использованием СИМ.

3 августа депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести в России обязательный технический осмотр для электронных самокатов. По его словам, в последнее время этот вид транспорта приобрел огромную популярность в России, но одновременно с этим увеличилось число аварий, отмечает телеканал «360». По мнению парламентария, периодичность проверок должна составить раз в шесть месяцев.

Накануне директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН поддержала увеличение штрафов за превышение скорости и за вождение электросамоката вдвоем. По ее словам, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать подобные нарушения только по камерам.

Ранее в этот день сообщалось, что за превышение скорости при вождении электросамоката, велосипеда и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать наказывать штрафом до 5 тыс. рублей. За вождение в нетрезвом виде предполагается штраф в 10 тыс. рублей. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.

До этого, 10 июля, сайт kp.ru опубликовал результаты опроса, согласно которым 58% респондентов никогда не пользовались электросамокатами и не планируют, поскольку считают этот вид транспорта небезопасным. 14% участников опроса заявили, что хотели бы попробовать, но пока таким транспортом не пользовались. В итоге выяснилось, что электросамокатами пользовались только 20% опрошенных.