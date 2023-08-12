«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 4-го тура РПЛ
Московский футбольный клуб (ФК) «Локомотив» в субботу, 12 августа, на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с самарскими «Крыльями Советов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как уточняет «Спорт-Экспресс», на 59-й минуте гости не реализовали пенальти.
На 86-й минуте счет открыл защитник самарского клуба Николай Рассказов. На третьей добавленной ко второму тайму минуте гол в ворота соперников забил полузащитник Константин Марадишвили.
«Локомотив» в следующем туре 19 августа сыграет с «Краснодаром». «Крылья Советов» за день до этого встретятся с «Рубином».
Ранее, 8 августа, «Локомотив» в гостях обыграл казанский «Рубин». Счет на 63-й минуте открыл форвард ФК Владислав Сарвели.