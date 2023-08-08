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Дебютный гол форварда «Локомотива» Сарвели принес команде победу над «Рубином»

«Локомотив» победил «Рубин» со счетом 1:0 в матче Кубка России
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Фото: Telegram/fclokomotiv
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Московский «Локомотив» во вторник, 8 августа, в гостях обыграл казанский «Рубин» в матче второго тура группового турнира пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России со счетом 1:0.

На 63-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели открыл счет. Этот гол для форварда стал дебютным в составе красно-зеленых.

«Локомотив», набрав шесть очков, возглавляет группу B. «Рубин» с двумя поражениями замыкает турнирную таблицу. Казанский клуб не может одержать победу над железнодорожниками с 2017 года.

В следующем кубковом матче «Локомотив» 30 августа на выезде встретится с «Ростовом», а «Рубин» 29 числа примет дома «Урал».

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Ранее, 6 августа московский «Динамо» впервые с 2014 года обыграл петербургский «Зенит» в чемпионате России по футболу в матче на выезде. Встреча закончилась со счетом 3:2. В результате московская команда поднялась на шестое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка, бело-голубые же заняли седьмую строчку с таким же количеством очков.

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