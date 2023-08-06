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«Динамо» впервые с 2014 года обыграло «Зенит» на выезде в чемпионате России

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Московский клуб «Динамо» обыграл петербургский «Зенит» в чемпионате России по футболу в матче на выезде впервые с 2014 года. Встреча 6 августа закончилась со счетом 3:2.

Победный год забил в ворота противника нападающий столичной команды Вячеслав Грулев на 95-ой минуте. Также отличился футболист из столичной команды Константин Тюкавин на второй и 33-й минутах.

«Зениту» же гол принес Иван Сергеев на 90-ой минуте. На девятой минуте игры мяч в свои ворота забил Фабиан Бальбуэна из «Динамо».

В результате московская команда поднялась на шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав четыре очка. Бело-голубые же заняли седьмую строчку с таким же количеством очков.

Следующие матчи двух клубов пройдут 13 августа. «Зенит» встретится с «Факелом» в четвертом туре чемпионата России, а «Динамо» проведет матч с «Балтикой».

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Ранее, 29 июля, бело-голубые встретились с «Ростовом». Матч завершился вничью со счетом 1:1. Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». На 43-й минуте открыл счет нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. У «Ростова» в добавленное время с пенальти отличился Николай Комличенко.

В тот день «Динамо» также провел матч с самарским клубов «Крылья Советов». Матч завершился вничью со счетом 3:3.

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