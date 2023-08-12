В Ингушетии загорелись техстанция и автомагазины

Здание станции технического обслуживания и автомагазины загорелись в городе Назрань в Ингушетии. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«Огнеборцы совместно со спасателями отряда «Эрзи» ликвидируют пожар в городе Назрань по улице Муталиева. Огонь охватил несколько этажей на площади 340 кв. м. Горят техстанция, автомагазины», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет.

Накануне в селе Росва Калужской области произошел пожар на электрической подстанции. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. Причины возгорания выясняются.