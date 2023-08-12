«Известия» показали кадры Су-30 за секунды до падения в Калининградской области

«Известия» публикуют эксклюзивные кадры самолета Су-30, сделанные за несколько секунд до его падения 12 августа в Калининградской области.

Как следует из видео, самолет в условиях ясной погоды на высокой скорости пролетает над территорией, где проходит мероприятие с участием десятков людей. В какой-то момент истребитель начинает терять высоту.

Самолет упал утром в субботу в безлюдной местности при выполнении учебно-тренировочного полета, экипаж погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность, сообщали в пресс-службе Западного военного округа.

По информации источника «Известий», в результате крушения самолет сгорел, обломки находятся в радиусе 100 м. Боекомплекта на его борту не было.