Теннисист Медведев после поражения в Торонто пожаловался на качество мячей

В результате поражения в четвертьфинале «Мастерса» в канадском Торонто российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, посетовал на низкое качество мячей в игре. Об этом 12 августа сообщает портал «Чемпионат».

«Я чувствую это с начала 2023 года, и вот это повторилось. Мяч сразу изнашивается, становится очень большим и тяжелым, соответственно, ему тяжело развивать скорость. Думаю, это выравнивает уровень всех игроков в туре», ― заявил Медведев журналистам.

Однако, отметил спортсмен, сложившиеся условия с некачественными мячами не оставляют игрокам ничего, кроме как адаптироваться.

«Так что мое мнение: такая тенденция действительно есть, мячи в туре стали медленнее. Но мне приходится приспосабливаться к этому. И, честно говоря, в этом году я не так уж плохо к этому адаптировался, так что мне сейчас придется делать это снова», ― подытожил теннисист.

По результатам Уимблдона Медведев впервые оказался в полуфинале турнира. В борьбе за финал теннисист уступил испанцу Карлосу Алькарасу, лидеру рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, в трех сетах с результатом 3:6, 3:6, 3:6.

Ранее, 11 августа, Медведев в рамках турнира «Мастерс» одолел итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:4, 6:4 и вышел в четвертьфинал. Матч продлился 1 час и 33 минуты.