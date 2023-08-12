Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Подмосковье задержан гулявший с пистолетом мужчина
Происшествия
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
Общество
Число пострадавших при камнепаде в КБР увеличилось до шести
Мир
Армения запросила проведение Совбеза ООН по ситуации в Карабахе
Наука и техника
В России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»
Спорт
Путин указал на развитие физкультурного движения в России
Общество
В Камчатском крае началось празднование Дня вулкана
Происшествия
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Мир
Жители Нигера устроили акцию протеста рядом с военной базой Франции
Армия
Шойгу проинспектировал арктические гарнизоны Северного флота
Мир
Республиканцы потребовали отозвать запрос Байдена о дополнительной помощи Киеву
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Крыму
Армия
Крючков сообщил о сработавших в районах Крыма системах ПВО

Теннисист Медведев после поражения в Торонто пожаловался на качество мячей

0
Фото: REUTERS/Anil Mungal/AFLO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате поражения в четвертьфинале «Мастерса» в канадском Торонто российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, посетовал на низкое качество мячей в игре. Об этом 12 августа сообщает портал «Чемпионат».

«Я чувствую это с начала 2023 года, и вот это повторилось. Мяч сразу изнашивается, становится очень большим и тяжелым, соответственно, ему тяжело развивать скорость. Думаю, это выравнивает уровень всех игроков в туре», ― заявил Медведев журналистам.

Однако, отметил спортсмен, сложившиеся условия с некачественными мячами не оставляют игрокам ничего, кроме как адаптироваться.

«Так что мое мнение: такая тенденция действительно есть, мячи в туре стали медленнее. Но мне приходится приспосабливаться к этому. И, честно говоря, в этом году я не так уж плохо к этому адаптировался, так что мне сейчас придется делать это снова», ― подытожил теннисист.

По результатам Уимблдона Медведев впервые оказался в полуфинале турнира. В борьбе за финал теннисист уступил испанцу Карлосу Алькарасу, лидеру рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, в трех сетах с результатом 3:6, 3:6, 3:6.

Записались на хард: как Медведев и Самсонова проявят себя в Канаде
Звезды российского тенниса постараются далеко дойти на «Мастерсах» в Торонто и Монреале

Ранее, 11 августа, Медведев в рамках турнира «Мастерс» одолел итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:4, 6:4 и вышел в четвертьфинал. Матч продлился 1 час и 33 минуты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023