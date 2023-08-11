Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс»
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто, о чем стало известно 11 августа.
Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:4, 6:4. Матч продлился час и 33 минуты, сообщает «Спорт-Экспресс».
В четвертьфинале Медведев встретится с победителем поединка между австралийцем Алексом Де Минауром и американцем Тэйлором Фрицем.
Ранее, 31 июля, в Чехии разрешили российским теннисистам Кириллу Киватцеву и Денису Клоку принять участие в турнире серии «Челленджер» в Либерце.
24 июля сообщалось, что вторая ракетка мира серб Новак Джокович не будет выступать на турнире серии «Мастерс» из-за усталости. Он выразил надежду на свое скорейшее возвращение в Канаду и Торонто для игры перед болельщиками.