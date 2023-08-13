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Врач Винарская рассказала о пользе меда и связанных с ним мифах

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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Мед — это не только вкусная сладость, но и ценный продукт, который обладает множеством таких полезных свойств, как, например, регулирование баланса микробиома кишечника, а также заживление ран и ожогов. О пользе меда и связанных с ним мифах 13 августа рассказала «Известиям» терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская.

По словам терапевта, мед богат антиоксидантами и флавоноидами, биологически активными веществами, которые могут поддерживать иммунную систему. Научные исследования показывают, что наличие меда в рационе может способствовать укреплению организма и защите от инфекционных заболеваний. Врач предупредила, что этот полезный продукт не следует давать грудным детям и детям раннего возраста: виной тому высокий риск развития аллергии.

Также Винарская напомнила об антимикробных и регенерирующих свойствах меда, которыми люди пользовались с древних времен. Научные работы смогли доказать, что мед способен создавать неблагоприятную среду для размножения бактерий, что в комплексной терапии при нанесении на место повреждения может способствовать заживлению ран и ожогов.

Несмотря на кажущуюся универсальность и эффективность меда, эксперт настоятельно порекомендовала проконсультироваться со специалистом, прежде чем использовать продукт в качестве лекарства.

Кроме того, терапевт прокомментировала несколько мифов, которые нередко можно услышать в быту. Например, Винарская напомнила об убеждении многих людей, что употребление цветочного или липового меда помогает снизить симптомы аллергии.

«Существует гипотеза о том, что употребление цветочного или липового меда помогает снизить симптомы поллиноза и сезонных аллергий благодаря наличию малых доз аллергенов в меде. Однако научных данных на эту тему пока нет. Также важно помнить, что мед может спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому необходимо соблюдать осторожность при добавлении данного продукта в свой рацион», ― отметила эксперт.

Также специалист попросила людей не забывать, что мед ― это такой же калорийный продукт, как любая другая еда.

«По сравнению с обычным сахаром мед содержит более сложные углеводы, и его гликемический индекс ниже, что означает более постепенное повышение уровня сахара в крови. Это может быть особенно полезно для людей с диабетом. Кроме того, мед содержит микроэлементы, антиоксиданты и фитохимические соединения, что делает его более питательным и энергетически полезным, чем обычный сахар. Однако стоит помнить, что избыточное потребление меда ― это «лишние» калории, которые могут привести к увеличению массы тела», ― сообщила Винарская.

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14 августа православные христиане отмечают крупный и важный праздник — Медовый Спас. Он наступает одновременно с началом Успенского поста и объединяет в себе народные и церковные традиции.

Для многих православных праздник начинается с посещения традиционной службы в церкви и освящения воды. Прихожане приносят для освящения собранный мед, ведь торжество считается днем, когда необходимо собирать сладкое лакомство, иначе пасечников опередят пчелы.

Часть меда пчеловоды традиционно оставляют церкви, делятся угощением с малоимущими, а также иногда приглашают на пасеки ребятишек. Помимо меда, на Медовый Спас принято собирать мак.

Кроме того, 14 августа считается последним днем, когда можно купаться в водоемах. Предполагается, что омовение способно избавить от грехов и болезней. А вот после Медового Спаса вода считается опасной, а купальный сезон по этой причине — закрытым.

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