Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко

Актриса, известная по съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей», Белла Ко скончалась 10 августа на 55-м году жизни в Москве.



Она умерла в собственной квартире. Известно, что в последние годы женщина боролась с онкологическим заболеванием.

«В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология», — приводит слова собеседника ИА «Регнум».



Дата и место прощания с актрисой не объявлены.



Белла Ко сыграла роли в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский». Кроме того, она озвучила героев мультфильмов «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды» и других. Также ее голосом говорят персонажи игр Call of Duty, «Ведьмак-2», Diablo и The last of us.