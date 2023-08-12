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Лучший бомбардир в истории сборной Англии по футболу Кейн перешел в «Баварию»

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Фото: FC Bayern München/fcbayern.com
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Лучший бомбардир в истории сборной Англии по футболу Гарри Кейн перешел из лондонского «Тоттенхэма» в германскую «Баварию». Об этом говорится 12 августа в сообщении пресс-службы мюнхенского клуба.

Контракт с 30-летним игроком заключен на четыре года. Он будет выступать под девятым номером.

По словам футболиста, он очень рад стать частью немецкого клуба, поскольку это поможет ему проявиться в своей карьере.

«Я очень рад быть теперь частью «Баварии». «Бавария» — один из крупнейших клубов в мире, и я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне в течение своей карьеры. Этот клуб отличается своим победным менталитетом — здесь очень приятно находиться», — сказал он.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен отметил, что Кейн идеально подходит для футбольного клуба и его ДНК.

Гарри Кейн играет за «Тоттенхэм» с 2011 года. Он отыграл 435 матчей во всех турнирах и забил 280 голов.

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