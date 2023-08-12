Сериал «Библиотекарь» вошел в рейтинг самых популярных сериалов

Телевизионный дебют сериала «Библиотекарь», объявленного 9 августа претендентом на премию «Сделано в России – 2023» в номинации «Кино, сериалы, анимация», состоится 27 августа на канале РЕН ТВ.

«Библиотекарь» снят по одноименному произведению писателя Михаила Елизарова. В сериале отражен не только феномен соседства привычного городского мира с тайным, в котором люди собираются в так называемые библиотеки и охотятся за книгами, чтобы стать сверхлюдьми, но в картине также присутствует арка становления главного героя Алексея (Никита Ефремов), который шаг за шагом превращается из неудачливого актера в лидера охотников за книгами.

«Все зрители привыкли, и любят, и подсознательно мечтают о неких вот этих сверхспособностях, как, знаете, хотели бы, чтобы вот и скороходы были сапоги, и скатерть-самобранка, и чтобы печь щука выполняла всё. Конечно, это будет очень сильно удивлять зрителя, кто не читал книгу, впервые будет разбираться в этом ребусе, или, можно сказать, квесте «сериал под названием «Библиотекарь», когда они будут узнавать, что для того, чтобы приобрести какие-то сверхспособности, нужно читать книги. Боже, наконец-то всё, что у нас заповедали наши деды, ― это теперь прописано в современных реалиях», ― рассказал актер Андрей Мерзликин, сыгравший Максима Вязинцева — отца протагониста.

Работа над проектом длилась более 10 лет. По словам режиссера Игоря Твердохлебова, он не смог забыть о проекте после того, как прочитал сначала сценарий, а потом несколько раз роман «Библиотекарь».

«Увлекся этой историей, увлекся персонажами», ― сказал Твердохлебов во время премьеры сериала 28 июня.

Ранее, 11 августа, стало известно, что премьера нового детективного сериала «Контуженный» режиссера Михаила Вассербаума состоится на Пятом канале в воскресенье, 13 августа. Показ начнется в 10:25.

Всего в проект вошло восемь серий. Главную роль исполнил Антон Батырев. Помимо этого, на экране появятся такие актеры, как Кирилл Полухин, Денис Старков, Инна Ярмошук.