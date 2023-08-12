Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Нигера устроили акцию протеста рядом с военной базой Франции
Армия
Шойгу проинспектировал арктические гарнизоны Северного флота
Мир
Республиканцы потребовали отозвать запрос Байдена о дополнительной помощи Киеву
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Крыму
Армия
Крючков сообщил о сработавших в районах Крыма системах ПВО
Мир
Посол Антонов заявил о безрезультативности новых санкций США против РФ
Экономика
Росстат оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,9%
Мир
Глава офиса Зеленского заявил о начале переговоров с Лондоном о гарантиях безопасности
Армия
Артиллерист-разведчик выявил огневые точки противника и помог сорвать его контратаку
Мир
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине и в следующем году
Мир
Штаб Трампа раскритиковал минюст за назначение спецсоветника по делу Хантера Байдена
Мир
В США заявили о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16
Мир
WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США поставлять оружие Киеву

Сериал «Библиотекарь» вошел в рейтинг самых популярных сериалов

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телевизионный дебют сериала «Библиотекарь», объявленного 9 августа претендентом на премию «Сделано в России – 2023» в номинации «Кино, сериалы, анимация», состоится 27 августа на канале РЕН ТВ.

«Библиотекарь» снят по одноименному произведению писателя Михаила Елизарова. В сериале отражен не только феномен соседства привычного городского мира с тайным, в котором люди собираются в так называемые библиотеки и охотятся за книгами, чтобы стать сверхлюдьми, но в картине также присутствует арка становления главного героя Алексея (Никита Ефремов), который шаг за шагом превращается из неудачливого актера в лидера охотников за книгами.

«Все зрители привыкли, и любят, и подсознательно мечтают о неких вот этих сверхспособностях, как, знаете, хотели бы, чтобы вот и скороходы были сапоги, и скатерть-самобранка, и чтобы печь щука выполняла всё. Конечно, это будет очень сильно удивлять зрителя, кто не читал книгу, впервые будет разбираться в этом ребусе, или, можно сказать, квесте «сериал под названием «Библиотекарь», когда они будут узнавать, что для того, чтобы приобрести какие-то сверхспособности, нужно читать книги. Боже, наконец-то всё, что у нас заповедали наши деды, ― это теперь прописано в современных реалиях», ― рассказал актер Андрей Мерзликин, сыгравший Максима Вязинцева — отца протагониста.

Работа над проектом длилась более 10 лет. По словам режиссера Игоря Твердохлебова, он не смог забыть о проекте после того, как прочитал сначала сценарий, а потом несколько раз роман «Библиотекарь».

«Увлекся этой историей, увлекся персонажами», ― сказал Твердохлебов во время премьеры сериала 28 июня.

Кто убил Пола Радда: вышел третий сезон «Убийств в одном здании»
По мнению критиков, оскароносная Мэрил Стрип вытянула сериал на новый уровень

Ранее, 11 августа, стало известно, что премьера нового детективного сериала «Контуженный» режиссера Михаила Вассербаума состоится на Пятом канале в воскресенье, 13 августа. Показ начнется в 10:25.

Всего в проект вошло восемь серий. Главную роль исполнил Антон Батырев. Помимо этого, на экране появятся такие актеры, как Кирилл Полухин, Денис Старков, Инна Ярмошук.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023