Премьера сериала «Контуженный» состоится 13 августа на Пятом канале

Премьера нового детективного сериала «Контуженный» режиссера Михаила Вассербаума состоится на Пятом канале в воскресенье, 13 августа. Показ начнется в 10:25.

Всего в проект вошло восемь серий. Главную роль исполнил Антон Батырев. Помимо этого, на экране появятся такие актеры, как Кирилл Полухин, Денис Старков, Инна Ярмошук.

Батырев сыграет роль командира специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Дмитрия Чистякова, который получил травму во время службы в горячих точках. В ходе одной из операций по захвату банды у главного героя проявляются последствия контузии — он теряет сознание. Ему ставят диагноз — аденому гипофиза, после чего на год отстраняют от службы.

Близкий друг Чистякова замначальника УМВД Грунин предлагает ему формально занять должность референта в криминальной полиции, а фактически — заниматься расследованием преступлений. Однако вскоре тело Грунина находят с пулей в голове. В версию, что товарищ совершил суицид, Чистяков поверить не может. Герой начинает собственное расследование, по ходу которого он раскрывает свой дар.

«Прикоснувшись к какой-либо вещи, например улике, оставленной преступником, Чистяков видит чужие воспоминания. Полученная из них информация дает герою подсказку и выводит его на злоумышленников», — рассказал Батырев подробности о сюжете.

В свою очередь, Сергей Кузьмин, сценарист, отметил, что изначально стояла задача написать историю о герое со сверхспособностью.

«Новая работа становится для Чистякова настоящим спасением, но сильно раздражает его жену. Елена уже давно мечтает, что муж найдет себе «тихое» место охранника в банке и начнется их спокойная семейная жизнь. Но такой вариант не по душе Чистякову», — уточнил сценарист.

Вассербаум, чуть раскрыв подробности сюжета, поделился, что в заключительной серии у Чистякова появится выбор: сделать операцию, избавиться от опухоли и лишиться своего уникального дара или отказаться от этого.

«Какое решение примет Чистяков, зрители узнают в воскресенье, 13 августа», — рассказал режиссер.

Ранее, 9 августа, стало известно, что сериал «Библиотекарь» станет претендентом 12-й премии «Сделано в России – 2023» в номинации «Кино, сериалы, анимация». Режиссером выступил Игорь Твердохлебов. Работа над проектом велась более десяти лет.