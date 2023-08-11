В Дагестане произошел конфликт с участием более 100 человек

Сотрудники полиции были вынуждены воспрепятствовать разгорающемуся конфликту между более чем 100 людьми на пустыре в Ногайском районе. Об этом в пятницу, 11 августа, говорится в официальном Telegram-канале МВД по Республике Дагестан.

По информации ведомства, участниками стычки оказались местные жители из сел Шумелик и Батыр-Мурза.

«Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями», — сказано в сообщении.

К месту происшествия были направлены сотрудники местной полиции. Также, чтобы не допустить эскалации конфликта, в подкрепление были направлены полицейские из ближайших районов.

Кроме того, на территорию пустыря подъехали руководство республиканского МВД и представители администрации района. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 10 августа, 24-летний житель Москвы прошел в метро без билета, а затем устроил драку. Сотрудники метрополитена смогли остановить хулигана.