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Минцифры предложило отсрочку от призыва в армию до 30 лет для IT-специалистов

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Минцифры РФ готовит изменения в указ президента РФ о мерах поддержки IT-отрасли, будет скорректирован возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу. Об этом 11 августа сообщил журналистам в рамках форума «Цифровая эволюция» глава министерства Максут Шадаев.

«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа», — сказал он.

Министр отметил, что в действующем указе президента есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников IT-компаний с 18 до 27 лет.

По словам Шадаева, изменения в указ планируют внести до начала весеннего призыва 2024 года, так как закон о повышении верхней границы призывного возраста вступает в силу с 1 января 2024 года.

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4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

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