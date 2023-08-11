Минцифры предложило отсрочку от призыва в армию до 30 лет для IT-специалистов

Минцифры РФ готовит изменения в указ президента РФ о мерах поддержки IT-отрасли, будет скорректирован возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу. Об этом 11 августа сообщил журналистам в рамках форума «Цифровая эволюция» глава министерства Максут Шадаев.

«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа», — сказал он.

Министр отметил, что в действующем указе президента есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников IT-компаний с 18 до 27 лет.

По словам Шадаева, изменения в указ планируют внести до начала весеннего призыва 2024 года, так как закон о повышении верхней границы призывного возраста вступает в силу с 1 января 2024 года.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.