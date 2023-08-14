Реклама
Прямой эфир
Мир
Визит английского короля Карла III в Париж состоится в сентябре
Мир
Зеленский признал попытку Украины атаковать Крымский мост
Спорт
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Англии
Общество
Директор Лады Дэнс рассказал о предстоящем ей курсе реабилитации
Авто
Три четверти россиян в 2023 году сделали выбор в пользу машин с пробегом
Политика
Законопроект о негосударственной экспертизе планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию
Мир
Второй самолет с россиянами не может вылететь из Антальи из-за технических неполадок
Спорт
Российская теннисистка Самсонова вышла в финал турнира в Канаде
Спорт
ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Мир
Цукерберг усомнился в серьезности намерений Маска относительно боя
Мир
Беспилотники коалиции США в Сирии 13 раз нарушили протоколы деконфликтации
Мир
СМИ допустили причастность иностранцев к совершению теракта в Ширазе
Мир
WSJ узнала о начале обсуждения на Западе подготовки ВСУ к наступлению в 2024 году
Сюжет:

15 августа — День авиастроителя в России: кого поздравляют и как отмечают

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 15 августа отмечается День авиастроителя. Это профессиональный праздник для всех специалистов авиационной промышленности — от конструкторов до слесарей-сборщиков. Когда появилось торжество и как его отмечают — в материале «Известий».

День авиастроителя в России – 2023: история праздника

Авиастроение — большая и очень важная отрасль. Она включает как промышленные предприятия, которые выпускают самолеты, взлетно-посадочные устройства, аппаратуру радионавигации, так и научные организации, разрабатывающие различное авиационное оборудование.

Работа авиастроителей важна и в мирное, и в военное время. Именно поэтому их труд всегда в почете и пользуется большим уважением. В 1991 году по инициативе профсоюзов и авиационных предприятий в знак признания заслуг работников отрасли в России был учрежден День авиастроителя.

Хотя история у праздника большая. Авиастроителей ежегодно чествовали в Советском Союзе. Официально празднования проходили с 1956 года до распада СССР.

Крылья Родины: как в России появилась гражданская авиация
Сто лет назад был совершен первый пассажирский рейс из Москвы

День авиастроителя в России – 2023: кого поздравляют

В этот день обычно поздравляют всех, кто так или иначе связан с авиацией. Это непосредственно разработчики разных моделей самолетов и вертолетов, инженеры, ученые, слесари, пилоты и технический персонал. В праздник также принимают поздравления педагоги и студенты специализированных учебных заведений.

Выбор подарка на День авиастроителя, как правило, трудностей не взывает. Порадовать виновников торжества можно оригинальными подарками, которые связаны с их профессией. Например, можно подарить модели самолетов, авиационные гаджеты и аксессуары, билет на авиасалон.

Хорошим подарком также станут книги, журналы, плакаты и картины с авиационной тематикой. Ими можно украсить комнату или рабочее пространство.

День авиастроителя в России – 2023: как отмечают

Торжественные мероприятия проходят по всей стране. На авиастроительных заводах вручают награды и почетные грамоты передовикам производства. Слова благодарности звучат в адрес ветеранов авиации и представителей семейных профессиональных династий. Таких в этой среде немало. Ведь любовь к небу проявляется рано и остается на всю жизнь, передаваясь новым поколениям.

Праздничные торжества сопровождаются концертами с участием известных артистов, выставками, семинарами и мастер-классами. Также проводятся показы самолетов и аэробатические выступления, чтобы показать всю красоту и мощь авиационной техники.

В этот день многие авиастроительные заводы открывают двери для всех желающих. Так, дни открытых дверей традиционно проходят на крупнейшем предприятии страны «Авиастар» в Ульяновске. На выставочной площадке размещаются «Боинги», Ил-76, Ан-2, Ту-204, которые можно рассмотреть, потрогать и даже зайти внутрь. В этом году помимо выставки самолетов организаторы обещают фестиваль воздушных змеев, пролет авиации и выступление парашютистов.

День авиастроителя в России – 2023: интересные факты

Первые заводы по производству самолетов появились в России в 1910–1915 годах. И уже к 1917 году в стране насчитывалось 15 таких предприятий. Самолетостроение активно развивалось и в трудные послереволюционные годы.

Так, в 1924 году в воздух впервые поднялся АНТ-2, построенный под руководством выдающегося авиаконструктора Андрея Туполева. Этот самолет ничуть не уступал немецким Junkers и послужил базой для создания целого ряда модификаций: АНТ-2бис, АНТ-3, АНТ-4 и других.

В годы Великой Отечественной войны с конвейеров вышли знаменитые Як-9, названные в честь их создателя Александра Яковлева, а также штурмовик Ил-2, который был спроектирован Сергеем Ильюшиным. На его машинах летал весь Советский Союз, а Ил-62 и вовсе получил международное признание. Спустя несколько лет в воздух поднялись не менее известные МиГи — сокращенно от имен авиаконструкторов Артема Микояна и Михаила Гуревича.

Крылья с ответом: разработка российских ученых сделает «Суперджеты» безопаснее
Как новая система контроля позволит предотвратить аварийные ситуации

Сегодня конструкторские бюро, основанные этими выдающимися инженерами, продолжают свою работу. Кроме того, появились новые современные Sukhoi Superjet-100 и его полностью импортозамещенная версия Sukhoi Superjet New (SSJ New). Это первые пассажирские самолеты, разработанные в России после распада СССР. Superjet-100, в частности, есть в авиапарке «Аэрофлота». Совершить перелет на SSJ New можно будет уже в скором времени.

Ранее «Известия» писали, что в Москве создадут мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023