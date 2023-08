15 августа — День авиастроителя в России: кого поздравляют и как отмечают

В России 15 августа отмечается День авиастроителя. Это профессиональный праздник для всех специалистов авиационной промышленности — от конструкторов до слесарей-сборщиков. Когда появилось торжество и как его отмечают — в материале «Известий».

День авиастроителя в России – 2023: история праздника

Авиастроение — большая и очень важная отрасль. Она включает как промышленные предприятия, которые выпускают самолеты, взлетно-посадочные устройства, аппаратуру радионавигации, так и научные организации, разрабатывающие различное авиационное оборудование.

Работа авиастроителей важна и в мирное, и в военное время. Именно поэтому их труд всегда в почете и пользуется большим уважением. В 1991 году по инициативе профсоюзов и авиационных предприятий в знак признания заслуг работников отрасли в России был учрежден День авиастроителя.

Хотя история у праздника большая. Авиастроителей ежегодно чествовали в Советском Союзе. Официально празднования проходили с 1956 года до распада СССР.

День авиастроителя в России – 2023: кого поздравляют

В этот день обычно поздравляют всех, кто так или иначе связан с авиацией. Это непосредственно разработчики разных моделей самолетов и вертолетов, инженеры, ученые, слесари, пилоты и технический персонал. В праздник также принимают поздравления педагоги и студенты специализированных учебных заведений.

Выбор подарка на День авиастроителя, как правило, трудностей не взывает. Порадовать виновников торжества можно оригинальными подарками, которые связаны с их профессией. Например, можно подарить модели самолетов, авиационные гаджеты и аксессуары, билет на авиасалон.

Хорошим подарком также станут книги, журналы, плакаты и картины с авиационной тематикой. Ими можно украсить комнату или рабочее пространство.

День авиастроителя в России – 2023: как отмечают

Торжественные мероприятия проходят по всей стране. На авиастроительных заводах вручают награды и почетные грамоты передовикам производства. Слова благодарности звучат в адрес ветеранов авиации и представителей семейных профессиональных династий. Таких в этой среде немало. Ведь любовь к небу проявляется рано и остается на всю жизнь, передаваясь новым поколениям.

Праздничные торжества сопровождаются концертами с участием известных артистов, выставками, семинарами и мастер-классами. Также проводятся показы самолетов и аэробатические выступления, чтобы показать всю красоту и мощь авиационной техники.

В этот день многие авиастроительные заводы открывают двери для всех желающих. Так, дни открытых дверей традиционно проходят на крупнейшем предприятии страны «Авиастар» в Ульяновске. На выставочной площадке размещаются «Боинги», Ил-76, Ан-2, Ту-204, которые можно рассмотреть, потрогать и даже зайти внутрь. В этом году помимо выставки самолетов организаторы обещают фестиваль воздушных змеев, пролет авиации и выступление парашютистов.

День авиастроителя в России – 2023: интересные факты

Первые заводы по производству самолетов появились в России в 1910–1915 годах. И уже к 1917 году в стране насчитывалось 15 таких предприятий. Самолетостроение активно развивалось и в трудные послереволюционные годы.

Так, в 1924 году в воздух впервые поднялся АНТ-2, построенный под руководством выдающегося авиаконструктора Андрея Туполева. Этот самолет ничуть не уступал немецким Junkers и послужил базой для создания целого ряда модификаций: АНТ-2бис, АНТ-3, АНТ-4 и других.

В годы Великой Отечественной войны с конвейеров вышли знаменитые Як-9, названные в честь их создателя Александра Яковлева, а также штурмовик Ил-2, который был спроектирован Сергеем Ильюшиным. На его машинах летал весь Советский Союз, а Ил-62 и вовсе получил международное признание. Спустя несколько лет в воздух поднялись не менее известные МиГи — сокращенно от имен авиаконструкторов Артема Микояна и Михаила Гуревича.

Сегодня конструкторские бюро, основанные этими выдающимися инженерами, продолжают свою работу. Кроме того, появились новые современные Sukhoi Superjet-100 и его полностью импортозамещенная версия Sukhoi Superjet New (SSJ New). Это первые пассажирские самолеты, разработанные в России после распада СССР. Superjet-100, в частности, есть в авиапарке «Аэрофлота». Совершить перелет на SSJ New можно будет уже в скором времени.

Ранее «Известия» писали, что в Москве создадут мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей.