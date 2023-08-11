Космическая программа СССР: как советские люди осваивали космос

Мечты о покорении космоса появились задолго до того, как была изобретена первая ракета. Уже в 1865 году французский писатель Жюль Верн написал роман «С Земли на Луну», в котором путешественник Мишель Ардан полетел к спутнику нашей планеты в полом металлическом цилиндре, заостренном на конце. Почти столетие спустя в небо взлетели первые настоящие космические корабли, и значительную роль в этом событии сыграл Советский Союз. О том, как зародилась космическая программа СССР и каких успехов она достигла, читайте в материале «Известий».

Космическая программа СССР — начало

Основоположником теории космонавтики в России считается ученый Константин Циолковский. В своих трудах 1890-х годов он начал поднимать вопросы взаимодействия с инопланетной жизнью, создания ракетных двигателей, поставки топлива на корабли и т.д. К концу 1920-х годов ученый разработал и описал концепцию многоступенчатых ракет, на которых можно было покинуть Землю, но его разработки никого не заинтересовали.

На государственном уровне разработкой ракет и двигателей для них занималась Газодинамическая лаборатория (ГДЛ) под руководством изобретателя Николая Тихомирова. Она была основана в Ленинграде в 1929 году и располагалась в Петропавловской крепости. В то время это был военный объект, и разработки на нем велись в условиях строжайшей секретности. Именно там проводились первые испытания советских реактивных ракет. А в 1933 году в Москве открылся Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ).

Перед началом Великой Отечественной войны исследования области создания ракет практически прекратились из-за арестов ведущих ученых и военных, поддерживавших эти разработки. Однако применение фашистской Германией баллистической ракеты V-2 («Фау-2») заставило советское руководство пересмотреть свои взгляды. Уже в мае 1946 года была утверждена ракетная программа СССР.

В 1952 году стартовало проектирование первой двухступенчатой межконтинентальной ракеты Р-7. Один из ее конструкторов Сергей Королев предложил включить в программу разработки искусственный спутник Земли, орбитальную станцию и другие космические проекты. Руководство его слова проигнорировало. Однако Королеву еще предстояло показать себя.

Космическая программа СССР — достижения

В 1955 году международное научное сообщество обратилось к ведущим мировым державам с просьбой запустить искусственный спутник Земли. Первым на просьбу откликнулся президент США Дуайт Эйзенхауэр, пообещав осуществить эту задумку. Советский Союз не мог оставаться в стороне и на следующий день глава правительства Никита Хрущев выступил с аналогичным обещанием. С этого момента началась советско-американская космическая гонка, подарившая мировой космонавтике множество открытий.

Для выполнения поставленной задачи было создано конструкторское бюро №1 по ракетной технике, во главе которого встал Королев. В октябре 1957 года советским инженерам удалось вывести на орбиту первый в истории космонавтики искусственный спутник Земли. Он был всего 58 см в диаметре и весил чуть более 83 кг. Уже через месяц был запущен его «младший брат», уже гораздо большего размера. В 1958 году в космос отправился третий спутник, оснащенный солнечными батареями. Он исправно присылал данные с орбиты на протяжении 691 дня.

В 1959 году с помощью автоматических станций «Луна-1» и «Луна-2» удалось доставить на поверхность земного спутника флаг СССР, а также сделать первую в мире фотографию невидимой стороны Луны.

Следующим этапом освоения космоса стали пилотируемые полеты. Для этого Королев и его коллеги разработали новую ракету-носитель «Восток», которая могла вернуться на Землю. Первыми живыми существами, успешно облетевшими планету, в 1960 году стали собаки Белка и Стрелка.

Вскоре настала очередь людей. 12 августа 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин вышел на околоземную орбиту, став первым человеком в космосе. Он провел там 108 минут, смог один раз облететь Землю и вернуться живым. Всё это время Гагарин поддерживал связь с Москвой и записывал свои впечатления на магнитофон.

Это событие навсегда изменило мировую космонавтику и надолго закрепило за СССР первенство в космической гонке. Достижения следовали одно за другим. Через год после Гагарина к земной орбите отправился Герман Титов. Его полет длился больше суток, он успел облететь Землю 17 раз. В 1963 году в космосе впервые побывала женщина — Валентина Терешкова. А в 1965 году космонавт Алексей Леонов первым из людей вышел в открытый космос.

В период с 1965 по 1969 годы советские беспилотные аппараты «Зонд-4» и «Зонд-5» облетели Луну. На борту последнего находились черепахи, плодовые мушки, черви и бактерии. Все они вернулись невредимыми.

В 1970 году к Луне отправились межпланетные станции «Луна-16» и «Луна-17». С их помощью на поверхность спутника был спущен аппарат «Луноход-1», собравший образцы грунта и сделавший множество фотографий.

Год спустя аппарат «Марс-3» совершил первую в истории мягкую посадку на поверхности красной планеты. После приземления связь с Землей прервалась, однако ее удалось восстановить благодаря дополнительным передатчикам. Советские ученые стали первыми, кто получил фотографии с поверхности Марса.

Первую многомодульную космическую станцию в истории также спроектировали и запустили в СССР. Она носила название «Мир» и провела на орбите Земли почти 15 лет — с 1986 по 2001 годы. За это время она совершила более 86 тыс. оборотов вокруг планеты. На этой станции также были поставлены два рекорда по пребыванию в космосе. Один из них принадлежит Валерию Полякову — он провел на борту «Мира» 437 дней и 18 часов. Второй установила американка Шеннон Лусид, остававшаяся на станции 188 суток. Это самый долгий полет для женщины.

Сколько стоила космическая программа СССР

Космическая программа СССР действовала почти 35 лет, до 1991 года. За это время было реализовано множество проектов, однако на вопрос о том, сколько денег на них было потрачено, до сих пор нет четкого ответа. И дело тут не в секретности, а в том, что затраты были распределены по множеству статей бюджета и собрать их вместе практически невозможно.

Тем не менее, некоторые данные всё же есть в открытом доступе. В статье «Куда идет советская космонавтика?», опубликованной в брошюре общества «Знание» в 1994 году, приводятся следующие цифры: в 1989 году на освоение космоса было выделено 6,9 млрд рублей. Это около 1,5% бюджета СССР на тот период времени.

В архивах также хранится интересный документ — записка главы КГБ Владимира Семичастова «О настроениях Г. К. Жукова». В ней упоминается, что на полет Гагарина в космос израсходовано 4 млрд рублей. Однако неизвестно, насколько точна эта цифра.

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