Вашингтон заявил о разрыве соглашения по поставкам стали из РФ в США

Министерство торговли США приняло решение разорвать резолюции о приостановке антидемпингового расследования касательно поставок в Соединенные Штаты произведенных в России плит из углеродистой стали. Соответствующий документ появился в доступе 11 августа в Федеральном реестре США, официальном журнале Федерального правительства США.

Согласно документу, речь идет о соглашении от 2003 года. Кроме того, опубликованное в реестре уведомление гласит, что в отношении плит из углеродистой стали, произведенных компанией «Северсталь», вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81%, в то время как в отношении России в целом ― 185%.

Ранее в этот день министерство финансов США внесло в антироссийский санкционный список четырех человек, а также одну организацию. В перечень теперь включены российские предприниматели и миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авин. Также под ограничения попали акционеры «Альфа-Групп» Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

10 августа минфин США продлил своим гражданам разрешение на выплату налогов, сборов и импортных пошлин в России. Соответствующая генеральная лицензия была продлена до 00:01 (07:01 мск) 8 ноября.

Кроме того, американским физическим и юридическим лицам позволено до указанного срока приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификации для обеспечения повседневной деятельности в РФ.