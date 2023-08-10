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Минфин США продлил разрешение американцам платить налоги и сборы в РФ

Минфин США продлил разрешение американцам платить налоги и сборы в РФ до 8 ноября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США продлили своим гражданам разрешение на выплату налогов, сборов и импортных пошлин в России. Об этом 10 августа сообщил минфин США.

Соответствующая генеральная лицензия была продлена до 00:01 (07:01 мск) 8 ноября.

Американским физическим и юридическим лицам также позволено до указанного срока приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификации для обеспечения повседневной деятельности в РФ.

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Ранее, 20 июня, министерство финансов США расширило список санкций против российских физических и юридических лиц. В списке ведомства появились десятки новых имен и компаний.

До этого, в начале июня, министерство финансов США также включило в санкционный список семь граждан России и одну компанию.

19 мая минфин США также сообщал о расширении списка антироссийских санкций. Рестрикции коснулись 46 физических лиц. Также в списке оказались граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна и 71 юридическое лицо.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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