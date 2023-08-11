Киевский режим притесняет не только еврейское население Украины и исповедует тотальную русофобию, но и репрессирует закарпатских венгров, цыган, татар и другие нацменьшинства. Об этом 11 августа заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Киевский режим ― неонацистское злокачественное новообразование на теле Восточной Европы. Он зигует, устраивает факельные шествия, притесняет еврейское население и, конечно, исповедует тотальную русофобию», ― заявила Захарова.

По ее словам, в открытом доступе появились новые документы, которые свидетельствуют о угнетении исповедующих ислам татар на Украине. Представитель МИД объяснила, что журналисты издания Aydinlik получили доступ к переписке Дмитрия Досенко, замначальника 3-го сектора управления госбезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области, который позволял себе ксенофобные комментарии в адрес татарского населения страны.

Киевский режим продолжает пытаться построить мононациональное государство, вне зависимости от того, кто окажется «под катком репрессий»: русские, закарпатские венгры, евреи, цыгане или татары, заключила Захарова.

В феврале министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал «Известиям», что Киев притесняет венгерскую общину на Украине и остается глухим к просьбам Будапешта исправить ситуацию.

Тогда же глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС до того момента, пока Киев не решит вопрос притеснения венгерских национальных меньшинств.



13 декабря 2022 года Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о национальных меньшинствах. Недовольство документом помимо Венгрии высказала Румыния, имеющая на Украине крупные общины соотечественников.