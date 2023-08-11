Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться сместить с поста украинского президента Владимира Зеленского из-за провалов на фронте. Об этом 10 августа заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.



«Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: «С нас хватит. Мы складываем оружие», — сказал он.



По его словам, чем больше жертв среди украинской армии, тем больше отчаяния у военных.



Риттер отметил, что украинский политик находится в ужасном положении. Эксперт считает, что конфликт не закончится на условиях Зеленского. Окончания конфликта необходимо добиваться с помощью переговоров, которые учитывают интересы России, заключил он.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби 9 августа заявил, что «время не на стороне» Украины и с наступлением осени ВСУ будет сложнее вести боевые действия.



8 августа телеканал CNN отметил, что Украина не смогла даже дойти до линии обороны сил РФ и вынуждена изменить тактику контрнаступления. Конгрессмен Майк Куигли признался телеканалу, что США получают неутешительные отчеты об украинском контрнаступлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.