Chery и Huawei показали новые изображения седана Luxeed

Электроседан Luxeed, разработанный при сотрудничестве IT-гиганта Huawei и автоконцерна Chery, появился на новых фотографиях, опубликованных 11 августа порталом AutoHome.

На представленных кадрах можно более подробно разглядеть особенности дизайна Luxeed, в том числе единый блок передней и задней оптики, выдвижные дверные ручки и расширенные колесные арки.

Машина делит платформу с такими моделями Exeed, как Sterra ES и Sterra ET. Официально Luxeed дебютирует примерно во второй половине сентября. Ориентировочная стоимость ― 200 тыс. юаней (примерно 2,64 млн рублей).

Одна из особенностей Luxeed ― батарея CATL, которая обеспечивает запас хода до 700 км на одной зарядке. Это полноприводный электрокар, оснащенный двумя электромоторами, ― по одному на каждой оси.

Автомобиль оборудован системой автономного вождения, о чем свидетельствует расположенный на крыше блок камер LiDar с 11 HD-сенсорами, тремя радарами миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковыми датчиками.

Ранее в этот день стало известно, что концерн Chery зарегистрировал в России бренд Luxeed.