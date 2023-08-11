Chery зарегистрировала в России бренд Luxeed

Китайский автоконцерн Chery зарегистрировал в России бренд Luxeed, сообщает инсайдерский Telegram-канал «Автопоток».

«Под этой маркой компания планирует производить чисто электрический седан, разработанный совместно с технологическим гигантом Huawei», ― пояснили инсайдеры.

Накануне Huawei в сотрудничестве с автоконцерном Chery представила Luxeed. Это первый автомобиль для производителя электроники. Luxeed расшифровывается как объединение двух брендов ― Lucid и Exeed.

Пока что производитель опубликовал единственное официальное изображение электрокара. Новинка еще не получила названия и проходит в документации под кодовым EH3. Машина делит платформу с такими моделями Exeed, как Sterra ES и Sterra ET. Официально Luxeed дебютирует примерно во второй половине сентября. Ориентировочная стоимость ― ¥200 тыс. (примерно 2,64 млн рублей).

Одна из особенностей Luxeed ― батарея CATL, которая обеспечивает запас хода до 700 км на одной зарядке. Это полноприводный электрокар, оснащенный двумя электромоторами, ― по одному на каждой оси.

Автомобиль оборудован системой автономного вождения, о чем свидетельствует расположенный на крыше блок камер LiDar с 11 HD-сенсорами, тремя радарами миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковыми датчиками.

Ранее, 10 августа, в Китае стартовали продажи электромикровэна Baojun Yunduo. Начальная цена новинки: от 98 тыс. юаней (примерно 1,3 млн рублей).

Одна из главных фишек представленного в конце июля микровэна Baojun, разработанного совместным предприятием SGMW (SAIC-GM-Wuling), ― это возможность разложить сиденья в комфортабельное двуспальное место благодаря ровным спинкам кресел без боковой поддержки. По словам создателей, источником вдохновения для такой мобильной тахты послужили чопорные стеганые диваны, что можно заметить по материалам обивки сидений.