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Начались продажи электромикровэна Baojun Yunduo с креслами-кроватями в салоне

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Фото: Baojun
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В Китае стартовали продажи электромикровэна Baojun Yunduo. Начальная цена новинки: от 98 тыс. юаней (примерно 1,3 млн рублей), сообщает 10 августа портал AutoHome.

Одна из главных фишек представленных в конце июля микровэна Baojun, разработанного совместным предприятием SGMW (SAIC-GM-Wuling), ― это возможность разложить сиденья в комфортабельное двуспальное место. Это стало возможным благодаря ровным спинкам кресел без боковой поддержки. По словам создателей, источником вдохновения для такой мобильной тахты послужили чопорные стеганые диваны, что можно заметить по материалам обивки сидений.

Габариты Yunduo: длина ― 4295 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1652 мм, а размер колесной базы составляет 2700 мм. Микровэн будет поставляться с электромотором мощностью 136 л.с., установленным на передней колесной оси. Запас хода на одной зарядке ограничивается 400 км.

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Ранее, 7 августа, компания Huawei в сотрудничестве с автоконцерном Chery представила Luxeed. Это первый автомобиль для производителя электроники. Luxeed расшифровывается как объединение двух брендов ― Lucid и Exeed.

Электрокар Luxeed оборудован системой автономного вождения, о чем свидетельствует расположенный на крыше блок камер LiDar с 11 HD-сенсорами, тремя радарами миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковыми датчиками. Когда электрокар появится на местном рынке, беспилотную систему можно будет использовать в 45 городах КНР.

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