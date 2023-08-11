Из порта Азов в порт Мариуполя впервые доставили стройматериалы и сантехнику
Судно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и сантехнику из порта Азов в порт Мариуполя. Об этом 11 августа сообщил в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Рейсы организованы между портами Мариуполя, Ростова-на-Дону, Севастополя. А теперь еще и из порта Азов судно трюмного типа впервые доставило стройматериалы и российскую сантехнику в порт Мариуполя», — сообщил он.
По его словам, на начало августа общий объем грузоперевозок по Азово-Черноморскому бассейну достиг 32 тыс. т. Он подчеркнул, что порт Мариуполя интегрируется в транспортно-логистические потоки страны, а по Азовскому морю доставляется больше грузов для восстановления инфраструктуры новых регионов.
Хуснуллин также добавил, что новые регионы начали поставлять на российский рынок продукцию аграрных и металлургических предприятий.
Ранее, 7 мая, сообщалось о загрузке в порту Мариуполя первого судна зерном из Донецкой Народной Республики. Отмечалось, что использование порта удешевит логистику и разгрузит контрольно-пропускные пункты на дорогах.
19 апреля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости помочь аграриям и крупным товаропроизводителям в новых регионах страны.