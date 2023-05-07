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В Мариуполе загрузили первое судно зерном из ДНР

Пушилин: в Мариупольском торговом порту загрузилось первое торговое судно с зерном из ДНР
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Фото: t.me/pushilindenis
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В порту Мариуполя загрузили первое судно зерном из Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом врио главы региона Денис Пушилин сообщил в воскресенье, 7 мая, в своем Telegram-канале.

«Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Врио главы ДНР отметил, что организация вывоза зерна позволит оживить один из важнейших секторов местной экономики — сельское хозяйство. Он также добавил, что порт может отправлять зерно и из соседних регионов.

По словам Пушилина, использование порта позволит удешевить логистику, а также ощутимо разгрузить контрольно-пропускные пункты (КПП) на дорогах.

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19 апреля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости помочь аграриям и крупным товаропроизводителям в новых регионах страны.

Тогда же глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев упомянул о том, что урожай зерна в 2023 году с учетом новых регионов может составить 123 млн т, в том числе 78 т пшеницы.

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