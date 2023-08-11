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Кот Беляш из спасательной службы Вологды похудел на 2 кг и вернулся на «работу»

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Фото: РЕН ТВ
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Кот Беляш из Аварийно-спасательной службы Вологды похудел на 2 кг и вернулся к работе, рассказала представитель службы Надежда Сашина.

«Рацион кардинально поменялся. Меньше корма, больше движения. Купили новых игрушек», — приводят слова представителя «РИА Новости».

Как рассказала Сашина, коту было сложно перестроиться на новое питание: он устраивал «голодные обмороки».

Тем не менее уже неделя как Беляш выезжает на работу со спасателями. За две недели он похудел и весит 5,5 кг, что является нормой для годовалого кота.

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Беляша 2 августа временно отстранили от службы из-за лишнего веса и отравления. Он поправился и застрял между батареей и стеной, поэтому его решили посадить на диету.

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