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Кота Беляша из спасательной службы Вологды отстранили от работы из-за веса

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Фото: Соцсети
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Работающего в Аварийно-спасательной службе Вологды кота Беляша временно отстранили от службы из-за лишнего веса и отравления. Об этом 2 августа сообщает ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

Кот работает в службе с мая этого года. В июне он поправился и застрял между батареей и стеной. Сотрудники приняли решение посадить Беляша на диету.

«Кто-то его втихую подкармливал. Ну и как понимаете, диета не дала результатов. С горем пополам доказали всем, что диета ему необходима», — говорится в сообщении ведомства.

В службе указали, что кот ел строго по часам, но он не был рад такому раскладу и съел что-то на улице, в результате получив расстройство желудка. В итоге Беляша забрал один из сотрудников домой на лечение. В ближайшее время четвероногий помощник вернется к работе.

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В мае стало известно, что в Тюмени погиб знаменитый «кот-пожарный» Семен, его сбил автомобиль. Он не раз принимал участие в различных развлекательных программах, а также был частым гостем на профессиональных конкурсах спасателей. У Семена была своя страница во «ВКонтакте». Кроме того, коту сшили большое количество нарядов, среди которых была штатская униформа и даже фуражка на резинке.

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