Пенсионер в Ленинградской области разбил голову своей жене поленом и кочергой

В Ленинградской области пенсионер напал на свою жену, ударив ее по голове паленом и кочергой. Инцидент произошел в середине июля, о чем в пятницу, 11 августа, рассказал источник «Известий».

«Пенсионер на фоне бытовой ссоры сначала пытался задушить жену, но позже начал бить ее по голове поленом и кочергой», — рассказал информатор.

Пострадавшую доставили в больницу, где установили, что она получила травму головы. Сейчас женщина находится дома.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мера пресечения не избрана. Пенсионер сейчас находится на лечении.

Ранее, 9 августа, стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина избил и обокрал 84-летнюю пенсионерку. Он ударил ее и забрал тысячу рублей, а также мобильный телефон. Стражи порядка уже разыскивают преступника по статье о грабеже.