Пенсионерку обокрали и избили в Петербурге
В Санкт-Петербурге на улице Малая Балканская мужчина избил и обокрал 84-летнюю пенсионерку. Об этом 9 августа сообщил источник «Известий».
«Мужчина ударил женщину и украл у нее 2 тыс. рублей и мобильный телефон», — поясняет собеседник.
Общий ущерб нападения составил 4 тыс. рублей. Правоохранительные органы уже разыскивают преступника по статье «Грабеж».
Ранее, 20 июля, сообщалось об ограблении девушки в Волгограде. Трое подростков ограбили 19-летнюю девушку, избив при этом ее битой и обстреляв из пневматического пистолета.