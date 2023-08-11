Каждый третий автовладелец готов переделать свою машину в электромобиль

По итогам опроса среди 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках, аналитики выяснили, что каждый третий россиянин готов пересесть на электрокар. Об этом 11 августа сообщает портал «Колёса.RU» со ссылкой на пресс-службу организаций «Авито Авто» и «Ренессанс Страхование».

Согласно результатам исследования, 31% респондентов готов пользоваться электромобилем уже сейчас. Как правило, наибольшую готовность выражают зумеры (49%), молодые люди в возрасте до 24 лет. Кроме того, автовладельцы готовы переоборудовать свою машину в электрокар из-за заботы об экологии (49%), низкой стоимости зарядки (48%) и безопасности машин с электродвигателем (34%).

Эксперты выяснили, что 45% россиян готовы вкладывать собственные деньги в обновление автомобиля, чтобы переоборудовать его в электрокар. Еще 38% респондентов выразили готовность потратить до 500 тыс. рублей. С более внушительной суммой, от 500 тыс. до 1 млн рублей, готовы расстаться лишь 5% россиян.

Ранее, 2 августа, российский стартап «Кама» начал принимать заказы на отечественный электромобиль Atom. Размер предоплаты составляет 7 тыс. рублей. Примечательно, что этот платеж ― возвратный, то есть предзаказ можно отменить в любой момент.

В серийное производство Atom планируют запустить в 2025 году. Проект позиционируется как российский, но у компании есть инжиниринговое подразделение в КНР, а к созданию дизайна привлекали итальянское ателье. Среди поставщиков — российские, турецкие и китайские компании.