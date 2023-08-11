В Москве на четверть снизилось число ДТП с участием нетрезвых водителей

По итогам семи месяцев текущего года число аварий в Москве с участием нетрезвых водителей снизилось на 23,7% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, снизилось количество погибших и пострадавших в таких авариях ― на 55,3% и 26% соответственно. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, в период с января по июль в столице зарегистрировано 167 ДТП с нетрезвыми водителями, в результате которых 17 человек погибли и 213 человек получили ранения.

Ранее, 9 августа, по прошествии семи месяцев 2023 года в Москве зарегистрировали 424 ДТП с участием мотоциклистов. По словам правоохранителей, в результате 424 аварий с мотоциклами 25 человек погибли, еще 434 человека получили травмы разных уровней тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили мотоциклистам, что транспорт должен быть зарегистрирован в органах Госавтоинспекции, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория. Также правоохранители сообщили о важности использования мотошлема и специальной экипировки во время поездки на мототранспорте.