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За семь месяцев в Москве зарегистрировали 424 ДТП с мотоциклистами

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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По прошествии семи месяцев 2023 года в Москве зарегистрировали 424 ДТП с участием мотоциклистов. Об этом 9 августа сообщает столичная ГИБДД.

По словам правоохранителей, в результате 424 аварий с мотоциклами 25 человек погибли, еще 434 человека получили травмы разных уровней тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили мотоциклистам, что транспорт должен быть зарегистрирован в органах Госавтоинспекции, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория, а также о важности использования мотошлема и специальной экипировки во время поездки на мототранспорте.

«На дороге нужно неукоснительно соблюдать все нормы ПДД ― не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения, не пытаться проехать между близко едущими автомобилями в плотном потоке», ― добавили сотрудники ГИБДД.

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Ранее, 8 августа, стало известно, что в период с 5 по 6 августа в Москве зафиксировано более 3,6 тыс. нарушений правил дорожного движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов.

Так, за два дня дорожные инспекторы ГИБДД зафиксировали 773 нарушения ПДД со стороны велосипедистов, 1595 ― пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Кроме того, 1323 протокола о нарушении ПДД правоохранители составили в отношении курьеров служб доставки.

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